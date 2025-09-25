usa mistero sulla convocazione urgente dei vertici militari da parte di hegseth

Pete Hegseth, segretario della Difesa degli Stati Uniti, ha convocato circa 800 tra generali e ammiragli delle forze armate Usa per un vertice dai contenuti top secret, che si terrà nella base dei Marines a Quantico, in Virginia. Come riporta il Washington Post, una riunione di questa portata non ha precedenti nella storia degli Stati Uniti e nemmeno i vertici militari convocati, dislocati in vari Paesi del mondo, sembrano avere indicazioni precise sullo scopo dell’incontro. La notizia, filtrata dal Pentagono e immediatamente rilanciata dai media Usa, ha dato vita a numerose speculazioni, nonché a preoccupazioni in termini di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

