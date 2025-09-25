Usa maschere vietate | Newsom sfida l’Ice con leggi anti-abusi

Di che cosa avete paura? Questa la domanda retorica del governatore Gavin Newsom diretta agli agenti dell’Ice, Immigration and Customs Enforcement, che si coprono il volto mentre arrestano individui sospettati di essere nel Paese illegalmente. Newsom ha continuato dichiarando che chiunque si professi agente dell’Ice deve mostrare i documenti di identità. Il governatore della California ha fatto queste dichiarazioni dopo avere firmato due leggi statali che frenerebbero abusi degli agenti di immigrazione nelle loro retate in California. La prima legge “No Secret Police Act” vieterebbe l’uso delle maschere e la seconda, il “No Vigilantes Act” richiederebbe la chiara visibilità dei nomi, l’identità, e il numero della badge degli agenti dell’Ice. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

