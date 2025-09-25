Usa al Presidente piace il golf Da Taft fino a Trump che domani sarà alla Ryder Cup

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo tre inquilini della casa Bianca non hanno mai giocato: Hoover, Truman e Carter. Harding aveva addestrato il suo cane a recuperare le palline, il mancino Clinton giocava di destro. E l'albero di Eisenhower. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Usa, al Presidente piace il golf. Da Taft fino a Trump, che domani sarà alla Ryder Cup

