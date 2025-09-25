Us Città di Fasano si impone per 3-0 | primato consolidato dopo il trionfo contro il Nola
FASANO - L’Us Città di Fasano supera per 3-0 il Nola con le reti di Loiodice, Corvino e Barranco, proseguendo, dopo quattro giornate, la propria corsa in vetta alla classifica, a punteggio pieno, della Serie D-Girone H. La prima nota di cronaca dell’incontro giunge al 2’, con una punizione di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
NEXT MATCH ? US Città di Fasano - FC Nola 1925 Serie D Girone H - Giornata 4 ? Stadio "Vito Curlo" - Fasano (BR) ? Start 24/09 - 15:00