uruguay rilasciati in mare a punta del este nove pinguini di magellano

(LaPresse) Nove pinguini di Magellano sono stati liberati in mare a Punta del Este, in Uruguay, mercoledì, dopo mesi di riabilitazione. Gli animali erano stati trovati arenati sulle coste del Paese sudamericano nei mesi scorsi, affetti da ipotermia e altri problemi. La Società per la Conservazione della Biodiversità di Maldonado (SOCOBIOMA) si è presa cura dei pinguini, fornendo loro assistenza veterinaria e cibo. Una parte fondamentale del processo di riabilitazione è stata attendere che il piumaggio dei pinguini riacquistasse l’impermeabilità necessaria per sopravvivere nel loro habitat naturale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

