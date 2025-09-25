Urtata da un treno mentre è col fidanzato Giulia muore a 25 anni | lui era distante ed è riuscito a scansarsi

Una ragazza di 25 anni, Giulia Valgimigli, è morto dopo essere stata urtata da un treno mentre camminava insieme al fidanzato a Pinarella di Cervia in zona Malva Sud, nel Ravennate. Si sarebbe trattato di un tragico incidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cervia, tragedia sui binari: muore a 25 anni urtata da un treno. Salvo il giovane che era con lei

