Ursula Hirschmann una protagonista della costruzione dell' Europa
Nell'ambito del ciclo di incontri Ritratti e testimonianze dell'Italia civileURSULA HIRSCHMANNUna protagonista della costruzione dell'EuropaUniversità di Udine, Palazzo Antonini - Sala Convegni R. Gusmanivia Tarcisio Petracco 8, Udine Interviene Silvana Boccanfuso, ricercatrice e autrice del.
ursula - hirschmann
Ada Rossi e Ursula Hirschmann "madri fondatrici d'Europa". Partigiane e antifasciste. Insieme alle sorelle Spinelli furono fondamentali per la diffusione del Manifesto di Ventotene fuori dall'isola. Ursula inoltre contribuì in maniera determinante alla stesura del