Urbex et orbi la moda di andare alla ricerca di ruderi in città
Da anni sta proliferando una nuova interessante moda. Le mode, per loro natura, sono sempre interessanti, antropologicamente, perché ci dicono molto se non tutto di un determinato periodo storico. La moda che sta proliferando ora, a dirla tutta, è abbastanza circoscritta, qualcuno userebbe la parola nicchia, ragion per cui non sono esattamente certissimo che si possa proprio parlare di moda, ma di fatto conosco personalmente diversa gente coinvolta in questa moda, quindi azzardo questo discorso. Da anni, dicevo, sta proliferando una nuova interessante moda: l’urbex. Partiamo dalla parola urbex, che è la crasi tra urban exploration, cioè esplorazione urbana. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: urbex - orbi
Urbex et orbi, la moda di andare alla ricerca di ruderi in città - Il fascino della casa abbandonata ha dato da mangiare a scrittori e registi horror. Segnala 361magazine.com
Il fascino dei luoghi in rovina, ecco cosa è Urbex: il turismo nei ruderi fantasma - Il recente caso della ragazza trovata senza vita in una fatiscente chiesetta valdostana ha acceso i riflettori su un fenomeno che esiste da sempre, quello del turismo legato ai luoghi abbandonati e a ... Da rainews.it