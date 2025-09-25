Urban Nature | concorso fotografico Natura in città organizzato dal Wwf e il museo universitario
Urban Nature è la manifestazione organizzata dal Wwf che è giunta alla sua ottava edizione. Quest’anno l’evento – che si svolgerà il 4 e 5 ottobre – è accompagnato da un concorso fotografico, dal titolo “Natura in città” organizzato dal Wwf Chieti-Pescara e il museo universitario.I primi scatti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: urban - nature
"Urban Nature", il festival WWF della natura in città
"Urban Nature", il festival WWF nei Municipi di Roma
Urban nature: Italia terza in Europa per pericolosità degli eventi meteo estremi in città - X Vai su X
Nell’ambito di Urban Nature 2021, la festa della natura in Città, il MuSNOB, organizza una passeggiata guidata tra i viali e i giardini del Campus universitario, che si concluderà all’interno dell’Orto Botanico con l’installazione della “casa degli insetti” Vi aspettia - facebook.com Vai su Facebook
Urban Nature 2025 a Chieti il 4 e 5 ottobre 2025 - Dedicato alla biodiversità urbana con escursioni, collezioni e giardini. Riporta abruzzonews.eu
21° Concorso fotografico 2024 - Anche nell'edizione 2024 del concorso fotografico "Le meravigliose creazioni della natura: la fauna selvatica e il micromondo, il mondo vegetale, i paesaggi e i dettagli naturali del Parco", promosso ... Come scrive ecodibergamo.it