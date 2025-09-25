Ups, nella giornata di martedì 23 settembre, ha aperto le porte del suo hub aereo di Milano-Bergamo al team di studenti dell’Iti Guglielmo Marconi di Dalmine, vincitori dell’Ups Sustainability Award nell’ambito dell’edizione lombarda di Impresa in Azione, il programma di educazione all’imprenditorialità promosso dall’organizzazione non profit Junior Achievement Italia. I vincitori sono stati Edoardo Mantegazza e Leonardo Previtali, che hanno ideato una vernice in polvere diluibile in acqua, progettata per ridurre l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza durante l’applicazione e l’utilizzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Ups premia due giovani innovatori e apre il suo hub di Bergamo agli studenti dell’Iti Marconi