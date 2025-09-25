Upamecano Inter spunta la concorrenza del Real Madrid | Marotta vuole anticipare tutti la situazione
Upamecano Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. L’ Inter guarda già al futuro e il nome che stuzzica maggiormente i dirigenti per raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi è quello di Dayot Upamecano. Come riportato da Tuttosport, il centrale francese del Bayern Monaco rappresenta il sogno per il reparto arretrato, con il contratto del classe 1998 in scadenza nel giugno 2026. L’azzurro Acerbi, invece, chiuderà la sua avventura nerazzurra a fine stagione e la dirigenza sta valutando profili di primo livello per non perdere solidità difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com
