Upamecano Inter il ds del Bayern Monaco allontana l’ipotesi addio a zero | Vogliamo fortemente il rinnovo! Messaggio ai nerazzurri?

Upamecano Inter, il ds del Bayern Monaco allontana l’ipotesi addio a zero: «Vogliamo fortemente il rinnovo!». Le parole di Max Eberl. Il futuro di Dayot Upamecano, difensore francese classe 1998 del Bayern Monaco, resta un tema caldo nel mercato europeo. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il centrale transalpino era finito sotto osservazione anche del mercato Inter, con i nerazzurri pronti a cogliere eventuali opportunità di mercato in caso di svincolo. Tuttavia, il club bavarese ha ribadito la propria intenzione di non lasciarlo partire a zero, confermando l’apertura ai colloqui per il rinnovo contrattuale. 🔗 Leggi su Internews24.com

