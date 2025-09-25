Uomo senza vita a due passi dal cimitero | è giallo

Un macabro ritrovamento è avvenuto verso le 12 a Sessa Aurunca nelle vicinanze del cimitero comunale.Un uomo è stato ritrovato impiccato ad un albero, privo di documenti. La scoperta è stata fatta da alcuni cittadini che si stavano recando al camposanto.Immediata la chiamata al 112. Sul posto i. 🔗 Leggi su Casertanews.it

