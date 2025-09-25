Uomo di 38 anni trovato morto in un capannone a Colico | Ucciso con un'arma da fuoco

Florean Ioan è stato trovato senza vita in un capannone di Colico (Lecco) nella serata del 24 settembre. Il 38enne, che lavorava come elettricista, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uomo di 38 anni trovato morto in un capannone a Colico: "Ucciso con un'arma da fuoco" - Florean Ioan è stato trovato senza vita in un capannone di Colico (Lecco) nella serata del 24 settembre.

