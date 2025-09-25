Uomini e donne scontro acceso in studio | insulti e accuse tra Gloria e Guido

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da pochi giorni e il clima nello studio di Maria De Filippi si è subito acceso. Tra ritorni sorprendenti, nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco e i consueti battibecchi tra opinionisti e partecipanti, il talk di Canale 5 ha già regalato momenti di forte tensione. Come sempre, l’attenzione si divide tra il Trono Classico e il Trono Over, cuore pulsante del programma che continua a mantenere ascolti costanti e un pubblico fedele. Il duro sfogo di Gloria in studio. Nelle ultime puntate non sono mancati scontri verbali e confronti serrati. Tina Cipollari, ancora una volta protagonista con le sue frecciate a Gemma Galgani, ha acceso il dibattito, mentre nuove conoscenze nate in estate si sono già concluse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uomini e donne, scontro acceso in studio: insulti e accuse tra Gloria e Guido

