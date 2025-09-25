Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 25 settembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV
Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 24 settembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Giuseppe e Rosanna: i due si sono lasciati dopo essersi innamorati nel dating show. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende un’altra coppia: Asmaa e Cristiano. Per loro un bel lieto fine suggellato anche dalla nascita di un figlio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 24 settembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
