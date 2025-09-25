Uomini e Donne 2025 chi è Martina corteggiatrice di Flavio | età cognome lavoro Instagram

Martina è una delle corteggiatrici di Flavio Ubirti a Uomini e Donne 20252026. Ebbene nella 30esima edizione del dating show di Maria De Filippi, nello spazio dedicato al Trono Classico, notiamo appunto questa bellissima ragazza. Oltre a essere diventata, sin da subito, la corteggiatrice ‘preferita’ del tronista, è finita subito sotto l’attenzione di Gianni Sperti. Infatti, dopo aver visto la prima esterna dei due, l’opinionista ha fatto notare la bellezza di Martina. In effetti, è impossibile negare che la ragazza sia molto bella. Ma non è solo il fattore estetico a colpire il tronista. L’imbarazzo che si è creato subito tra loro, per Flavio, è decisamente positivo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Uomini e Donne 2025, chi è Martina (corteggiatrice di Flavio): età, cognome, lavoro, Instagram

