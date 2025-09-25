Un’opera in memoria di Luca Ricordi e lacrime all’Alberghetti

Un anno dopo, il ricordo di Luca Calderoni non sbiadisce. Anzi, ha i colori vivacissimi del murale commemorativo realizzato, nel primo anniversario della sua scomparsa, dall’artista Andrea ‘Fungo’ Pelliconi all’ Istituto Alberghetti di Imola. E’ stata una mattinata piena di emozioni contrastanti quella di ieri tra i corridoi del plesso scolastico di viale Dante per l’inaugurazione dell’opera. L’incapacità di metabolizzare l’assurda tragedia mescolata all’affetto sincero di tante persone che conoscevano Luca. Un omaggio al giovane studente di Osteriola di Sesto Imolese scomparso a soli 16 anni a causa di un terribile incidente in moto in via Correcchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

