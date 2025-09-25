Nel titolo dello spettacolo “Noi li chiamiamo amici“ il messaggio di vicinanza e aiuto nei confronti dei senza fissa dimora. Organizzato da Sos Stazione con Mai Paura Odv andrà in scena martedì alle 21 al Cinema Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio con il patrocinio del Comune e l’adesione dell’Ordine Francescano e dei Frati Minori della parrocchia del Sacro Cuore per sostenere la raccolta di fondi per “Un tetto ai senzatetto“. Spiegano da Sos Stazione: "Per strada comincia a fare freddo e per chi dorme sul marciapiede diventa tutto più faticoso. Noi di Sos Stazione ci siamo ma servono più posti in dormitorio, opportunità di lavoro e alloggi per recuperare dignità e ripartire". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uno spettacolo per i senzatetto. A Busto Arsizio l’occasione di partecipare alla raccolta fondi