University Village | porte aperte a centinaia di studenti a Formia

Latinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

University Village a Formia: torna, con la sua quarta edizione, uno degli eventi più rilevanti a livello nazionale dedicati all’orientamento scolastico e professionale per gli studenti delle scuole superiori, con particolare attenzione alle classi quarte e quinte. La manifestazione, fortemente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: university - village

Cerca Video su questo argomento: University Village Porte Aperte