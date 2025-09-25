Università | Larisa Ryskalin è la miglior ricercatrice under 40

Pisa, 25 settembre 2025 – Larisa Ryskalin del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa è stata premiata come "Migliore Ricercatrice under 40" in occasione del 78° Congresso nazionale della Società Italiana di Anatomia e Istologia (SIAI) che si è svolto a Ravenna dal 18 al 20 settembre scorsi. Questo riconoscimento, che celebra l’eccellenza emergente nel panorama scientifico italiano, le è stato conferito grazie ai risultati e alla qualità dell'attività scientifica svolta in campo morfo-funzionale. In particolare, la dottoressa Ryskalin, che fa parte del gruppo coordinato dal professore Marco Gesi, ha ottenuto il riconoscimento grazie alle sue recenti ricerche sugli effetti indotti dalle onde d'urto sui tessuti muscolare, tendineo e osseo, un lavoro che ha contribuito in modo significativo alla comprensione dei meccanismi responsabili del recupero in patologie muscolo-scheletriche, offrendo nuove prospettive cliniche in ambito riabilitativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

