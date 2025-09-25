Università di Udine sempre più green | dall’energia pulita al riciclo quotidiano

Sei anni di investimenti e progetti hanno reso l’Università di Udine uno degli atenei italiani più attenti al tema della sostenibilità. Dall’autoproduzione di energia rinnovabile alla promozione della mobilità ciclabile, passando per riduzione dei rifiuti e riuso delle attrezzature, il bilancio è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: universit - udine

L'Università di Udine presenta la terza edizione del festival Collega-menti: le "sfide dell'abitare" nel centro storico di Udine dal 3 al 5 ottobre 15 incontri, 20 laboratori, 5 mostre ed esposizioni, 2 workshop e 24 vetrine della ricerca dell'Ateneo, per riflettere e di - facebook.com Vai su Facebook

No Green pass, oltre 3.500 persone in corteo stasera a Udine - «Tutti insieme con Trieste per l'Italia libera», è lo striscione che ha aperto il corteo contro il Green pass che è svolto pacificamente stasera a Udine e al quale hanno partecipato oltre ... Lo riporta ilgazzettino.it

No Green pass: un migliaio in corteo a Udine - "Tutti insieme con Trieste per l'Italia libera", è lo striscione che apre il corteo contro il Green pass che si sta svolgendo in queste ore a Udine e al quale partecipa un migliaio di persone. Come scrive ansa.it