Università di Pisa aperto il bando contributi affitto per studenti fuori sede
Pisa, 25 settembre 2025 – Bando aperto all' Università di Pisa per ricevere i contributi affitto per le spese sostenute da studentesse e studenti fuori sede nel 2025. Può presentare domanda chi è regolarmente iscritto all’Ateneo e sia in possesso dei requisiti previsti, tra cui un ISEE universitario (o corrente o parificato) in corso di validità non superiore a 20.000 euro. Le richieste dovranno essere inoltrate entro le ore 13:00 del 6 ottobre 2025 attraverso la procedura online. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle misure promosse dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per garantire un sostegno concreto a chi affronta i costi aggiuntivi legati alla scelta di studiare lontano dalla propria residenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
