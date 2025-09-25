Università di Pisa | aperto il bando contributi affitto per gli studenti fuori sede
Bando aperto all'Università di Pisa per ricevere i contributi affitto per le spese sostenute da studentesse e studenti fuori sede nel 2025. Può presentare domanda chi è regolarmente iscritto all’Ateneo e sia in possesso dei requisiti previsti, tra cui un ISEE universitario (o corrente o. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: universit - pisa
All’aereoporto di Heathrow a Londra. Sveglia presto per tornare in Italia stamattina. Alle 15 in diretta tv alla Camera farò un question time al governo (in particolare alla ministra dell’Universita’). Chiederò cosa intendono fare - dopo i fatti di Pisa della scorsa sett - X Vai su X
Mercoledì 24 settembre alle 16, nel giardino della Biblioteca di Antichistica, l’Università di Pisa ospita “Nessuno escluso. Dialoghi per un sapere condiviso”, anteprima pisana della Bright Night 2025. Parleremo di inclusione nella ricerca e nella didattica insiem - facebook.com Vai su Facebook
Aperto il bando per sei tirocini di orientamento al Comune di Pisa - L'età dei partecipanti non deve essere superiore ai 30 anni. Scrive lanazione.it