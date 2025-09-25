Università di Catania quali sono i corsi di laurea che permettono di trovare lavoro più facilmente

Non così tanti come il 2020, anno dei record anche grazie al Covid, insieme al successivo. Ma il numero dei laureati nei 15 gruppi disciplinari dell'Università di Catania è tornato a crescere nel 2024, dopo il precedente picco di flessione, probabilmente “fisiologico”. Sono 5.912 i nuovi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: universit - catania

Martedì 23 settembre alle 15, l'Università di Catania terrà un'assemblea per discutere della questione israelo-palestinese. L'evento si svolgerà in presenza nell'Aula Magna del Polo Bioscientifico (Via Santa Sofia, 100) e online su Microsoft Teams per per - facebook.com Vai su Facebook

Università Catania FNO TSRM e PSTRP Nostre professioni in tenuta.

Università di Catania, quali sono i corsi di laurea che permettono di trovare lavoro più facilmente - Dossier ha analizzato i dati locali del rapporto Almalaurea 2025, per costruire una panoramica aggiornata sulla condizione occupazionale di chi ha appena concluso il proprio percorso formativo all'int ... Si legge su cataniatoday.it

PNRR e STEM, al Convitto Cutelli di Catania corsi di matematica e fisica per valorizzare i talenti e l’avvio del nuovo Liceo Scientifico Internazionale con opzione cinese - Cutelli” di Catania ha dato nuovo impulso alle discipline scientifiche grazie ai fondi del Piano ... Da newsicilia.it