Università di Catania quali sono i corsi di laurea che permettono di trovare lavoro più facilmente

Cataniatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non così tanti come il 2020, anno dei record anche grazie al Covid, insieme al successivo. Ma il numero dei laureati nei 15 gruppi disciplinari dell'Università di Catania è tornato a crescere nel 2024, dopo il precedente picco di flessione, probabilmente “fisiologico”. Sono 5.912 i nuovi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - catania

Università Catania FNO TSRM e PSTRP Nostre professioni in tenuta.

universit224 catania sono corsiUniversità di Catania, quali sono i corsi di laurea che permettono di trovare lavoro più facilmente - Dossier ha analizzato i dati locali del rapporto Almalaurea 2025, per costruire una panoramica aggiornata sulla condizione occupazionale di chi ha appena concluso il proprio percorso formativo all'int ... Si legge su cataniatoday.it

PNRR e STEM, al Convitto Cutelli di Catania corsi di matematica e fisica per valorizzare i talenti e l’avvio del nuovo Liceo Scientifico Internazionale con opzione cinese - Cutelli” di Catania ha dato nuovo impulso alle discipline scientifiche grazie ai fondi del Piano ... Da newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Catania Sono Corsi