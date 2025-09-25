Università con Unicredit nasce rete tra atenei Sud per nuova figura social change manager
Napoli, 25 set. (AdnkronosLabitalia) - Nasce la prima rete delle università del Sud unite per formare i social change manager del domani: un'alleanza “accademica” che fa evolvere 'Road to social change', il progetto di UniCredit, in un laboratorio unico di formazione e innovazione sociale. Otto università: Federico II di Napoli (dipartimento di economia, management, istituzioni), Università Suor Orsola Benincasa (Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche), Politecnico di Bari, Magna Graecia di Catanzaro e Università di Salerno hanno già aderito all'accordo quadro, mentre altri atenei come Vanvitelli, Bari Aldo Moro e Parthenope sono in fase di perfezionamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
