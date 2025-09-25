Unieuro si presenta Aradori | Abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel campionato
“Abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel campionato”. Firmato Pietro Aradori. L'ex capitano della Nazionale ha confessato di aver “colto al volo la possibilità di venire a Forlì, dove ho ritrovato persone con le quali ho già lavorato e ne sto conoscendo di nuove, di spessore e di valore”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: unieuro - presenta
La prima palla a due si avvicina: l'Unieuro 2.015 si presenta ai tifosi al Villa Romiti
L'Unieuro presenta Gazzotti e Pepe: "Vogliamo vincere e regalare un'altra annata di soddisfazioni"
Basket, l'Unieuro presenta Gazzotti e Pepe: "Vogliamo vincere e regalare un'altra annata di soddisfazioni"
Pampiù Unieuro Vigone Vai su Facebook