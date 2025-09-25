Un' idea per la testa | i tipi frangia più gettonati per l' Autunno-Inverno le ispirazioni da star

La versione a tendina continua a conquistare, così come quella cosiddetta «trasparente», soffice, leggera e non troppo marcata. Proprio come quella di Kourtney Kardashian, fresca di taglio, e non solo. Qui, qualche idea per dare un nuovo twist al look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un'idea per la testa: i tipi frangia più gettonati per l'Autunno-Inverno, le ispirazioni da star

In questa notizia si parla di: idea - testa

Un'idea per la testa: Italian bob vs French bob, qual è il vostro?

Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: nuovi contatti col Porto, la dirigenza bianconera ha questa idea in testa. I dettagli

Un'idea per la testa: «older sister side part», l'evoluzione della riga che è (ancora) di lato

Hai un'idea di business che ti frulla in testa? È il momento di farla decollare! Il nuovo bando per giovani imprenditori è online! Se hai tra i 18 e i 35 anni e vuoi realizzare il tuo PROGETTO IMPRENDITORIALE nella provincia di PESARO- URBINO, invialo E - facebook.com Vai su Facebook

Un'idea per la testa: il caschetto lungo conquista Cannes 2024, idee e ispirazioni - Il festival del cinema è iniziato solo da poche ore, ma i red carpet inaugurali hanno regalato già le prime ... Scrive vanityfair.it

Torn bangs: ecco la frangia a bassa manutenzione - La frangia sfilacciata è la tendenza più cool ed effortless dell’autunno. Segnala amica.it