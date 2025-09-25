Unicredit promuove un’alleanza tra gli atenei del sud per formare i social change manager del domani
Nasce la prima rete delle Università del Sud unite per formare i social change manager del domani: un’alleanza “accademica” che fa evolvere Road to Social Change, il progetto di UniCredit, in un laboratorio unico di formazione e innovazione sociale. Otto Università: Federico II di Napoli (Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni), Università Suor Orsola Benincasa (Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche), Politecnico di Bari, Magna Graecia di Catanzaro e Università di Salerno hanno già aderito all’accordo quadro, mentre altri atenei come Vanvitelli, Bari Aldo Moro e Parthenope sono in fase di perfezionamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: unicredit - promuove
