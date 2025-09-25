UNICEF Haiti | dieci bambini uccisi in dieci giorni a Port-au-Prince

L’UNICEF sollecita interventi immediati per proteggere i bambini ad Haiti, vittime di violenza e insicurezza. 25 settembre 2025 –” L’UNICEF è profondamente scioccato e preoccupato per l’uccisione di dieci bambini in dieci giorni a Port-au-Prince, la capitale di Haiti. Secondo le notizie, almeno sei bambini e diversi adulti sono stati uccisi solo sabato sera durante un attacco con droni nel quartiere di Simon Pelé. Tra le vittime c’era una bambina di quattro anni che ha perso la vita mentre giocava fuori casa. Molti altri, tra cui dei bambini, sono rimasti feriti. Solo pochi giorni prima, l’11 settembre, quattro bambini sono stati uccisi in un attacco da parte di gruppi armati mentre si trovavano all’interno della loro casa, un luogo che avrebbe dovuto essere sicuro e protetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it