UNICEF Haiti | dieci bambini uccisi in dieci giorni a Port-au-Prince
L’UNICEF sollecita interventi immediati per proteggere i bambini ad Haiti, vittime di violenza e insicurezza. 25 settembre 2025 –” L’UNICEF è profondamente scioccato e preoccupato per l’uccisione di dieci bambini in dieci giorni a Port-au-Prince, la capitale di Haiti. Secondo le notizie, almeno sei bambini e diversi adulti sono stati uccisi solo sabato sera durante un attacco con droni nel quartiere di Simon Pelé. Tra le vittime c’era una bambina di quattro anni che ha perso la vita mentre giocava fuori casa. Molti altri, tra cui dei bambini, sono rimasti feriti. Solo pochi giorni prima, l’11 settembre, quattro bambini sono stati uccisi in un attacco da parte di gruppi armati mentre si trovavano all’interno della loro casa, un luogo che avrebbe dovuto essere sicuro e protetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Haiti, allarme UNICEF: crisi umanitaria in peggioramento e gravi violazioni dei diritti dei bambini
Haiti: Chaiban (Unicef), “a rischio più di un milione di bambini” - “Trascorrere quattro giorni ad Haiti, un Paese ancora immerso in una crisi prolungata e troppo spesso dimenticata dalla comunità internazionale, mi ha fatto capire l’entità delle sofferenze patite da ... Come scrive agensir.it
Unicef, un milione di bambini ad Haiti non hanno di che mangiare - Oltre un milione di bambini sta affrontando livelli critici di insicurezza alimentare ad Haiti, secondo le stime dell'Unicef, che lo ha reso noto tramite un comunicato ... Lo riporta ansa.it