«L’Europa degli Stati membri, così com’è, non basta più. Se vogliamo esistere e non subire, se vogliamo essere leader e non follower, se vogliamo essere indipendenti e non asserviti ai cinesi, ai russi o a Donald Trump, dobbiamo assolutamente riformare l’Europa in senso federale». A parlare è Sandro Gozi, deputato del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, nonché segretario generale del Partito Democratico Europeo. Il 23 settembre 2025, la commissione Affari costituzionali ha adottato a larga maggioranza il suo “ Rapporto sulle conseguenze istituzionali e politiche dei negoziati di allargamento dell’Unione europea ”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un’Europa più solida è garanzia di indipendenza e competitività, dice Sandro Gozi