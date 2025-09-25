Un’arte senza eredi Del Sere | La mia vita per i mobili antichi

di Claudio Repek AREZZO Diploma per l’arte del legno e del restauro del mobile antico, maestro artigiano riconosciuto dalla Regione Toscana, titolare di una delle botteghe più qualificate dell’Alta Valle del Tevere. Gli esperti, soprattutto gli antiquari italiani per i quali lavora da oltre 35 anni, gli hanno affidato lavori per la sua padronanza delle antiche tecniche di tarsia e intaglio con concezioni espressive moderne. Suoi pezzi non sono soltanto in Italia ma anche a Parigi. Santi Del Sere, anghiarese di nascita, di vita e di lavoro, è considerato uno dei pochi esempi di come l’artigianato artistico possa essere non semplice riproduzione di opere del passato ma espressione della propria identità creativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

