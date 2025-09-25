Un’arte senza eredi Del Sere | La mia vita per i mobili antichi
di Claudio Repek AREZZO Diploma per l’arte del legno e del restauro del mobile antico, maestro artigiano riconosciuto dalla Regione Toscana, titolare di una delle botteghe più qualificate dell’Alta Valle del Tevere. Gli esperti, soprattutto gli antiquari italiani per i quali lavora da oltre 35 anni, gli hanno affidato lavori per la sua padronanza delle antiche tecniche di tarsia e intaglio con concezioni espressive moderne. Suoi pezzi non sono soltanto in Italia ma anche a Parigi. Santi Del Sere, anghiarese di nascita, di vita e di lavoro, è considerato uno dei pochi esempi di come l’artigianato artistico possa essere non semplice riproduzione di opere del passato ma espressione della propria identità creativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: arte - eredi
Giorgio Armani nel suo testamento ha elencato uno a uno tutti i suoi beni più preziosi (opere d’arte, arredi, auto d’epoca) dividendoli tra i suoi eredi. https://fanpa.ge/5D2cT - facebook.com Vai su Facebook
Gli eredi di Paul von Mendelssohn-Bartholdy reclamano i «Girasoli» di Van Gogh https://ift.tt/4B5t107 - X Vai su X
Un’arte senza eredi. Del Sere: "La mia vita per i mobili antichi" - Dal diploma all’insegnamento: 35 anni di lavoro tra tarsi e intagli di pregio "Sono in pensione, ma vado avanti per passione e per necessità". lanazione.it scrive