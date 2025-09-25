Una veglia di preghiera per la pace l' arcivescovo Tasca invita tutti a partecipare

Tra le tante iniziative per la pace che si sono moltiplicate nelle ultime settimane arriva anche la veglia di preghiera organizzata dalla Diocesi. L'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha invitato tutti a partecipare sabato sera, 27 settembre dalle ore 20:30, nella cattedrale di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

