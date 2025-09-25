Una stagione teatrale tra grandi nomi e nuovi linguaggi | 10 appuntamenti al Kennedy

FASANO - stagione teatrale che è un vero e proprio viaggio nei linguaggi della scena contemporanea, capace di intrecciare comicità, dramma, danza, riflessione sociale e sperimentazione.Il Comune di Fasano, in collaborazione con Puglia Culture, presenta la Stagione Teatrale 20252026 del Teatro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: stagione - teatrale

Big della canzone e del cabaret. Al via la nuova stagione teatrale

La 'Rinascenza' del Teatro Kismet di Bari: spettacoli, debutti e grandi artisti della Stagione teatrale 2025.26

La 'Rinascenza' del Teatro Kismet di Bari: spettacoli, debutti e artisti della nuova stagione teatrale

SU IL SIPARIO Presentata la nuova stagione teatrale sammarinese. Si parte con il jazz di Enrico Rava il 23 ottobre e si chiude il 15 aprile con un omaggio a Modugno di Mario Perrotta. 11 spettacoli e due nuove rassegne. Prosa, musica e danza Segreteria di - facebook.com Vai su Facebook

Teatro Gentile, al via la XXII Stagione Teatrale: grandi nomi e appuntamenti imperdibili a Cittanova - Dal 15 novembre al 10 marzo, otto serate con protagonisti come Amanda Sandrelli, Roberto Saviano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Biagio Izzo, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere. Come scrive inquietonotizie.it

A voce alta, ma anche a teatro aperto: grandi nomi, musica e cinema nel cartellone 2025/2026 del Teatro delle Arti - Presentata questa mattina nel foyer del Teatro delle Arti la stagione teatrale 2025/2026. Riporta piananotizie.it