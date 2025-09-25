Una serata alla scoperta della luna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi

Il cielo diventa protagonista a Stupinigi in un evento esclusivo in programma venerdì 3 ottobre, dalle ore 18.30, sulla terrazza della Palazzina di Caccia, verso il parco storico. La serata alla scoperta della luna prevede un percorso nelle sale alla scoperta di storie, aneddoti e personaggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

serata scoperta luna palazzinaPer Diana. La Luna sopra il Cervo. Una serata alla scoperta della luna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi - Venerdì 3 ottobre la Palazzina di Caccia di Stupinigi invita il pubblico a vivere una serata davvero particolare, tutta dedicata alla luna. Lo riporta mentelocale.it

