Una serata alla scoperta della luna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi
Il cielo diventa protagonista a Stupinigi in un evento esclusivo in programma venerdì 3 ottobre, dalle ore 18.30, sulla terrazza della Palazzina di Caccia, verso il parco storico. La serata alla scoperta della luna prevede un percorso nelle sale alla scoperta di storie, aneddoti e personaggi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: serata - scoperta
“Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”: serata alla scoperta delle affinità tra Beatles, “Mela” e “L’urlo” di Munch"
Una serata tra arte e astronomia alla scoperta della volta celeste
“Vieni il mercoledì alla Lodi Fé?”: una serata alla scoperta di erbe e medicine del Cinquecento
Marco Lombardi. . Questa sera al Museo Arte e Scienza di Milano una bellissima serata alla scoperta della fisarmonica. Il grande Gigi Stok suonato dal maestro Gaetano Galbato...che musica ragazzi! https://www.facebook.com/share/1CvQADDYmZ/ - facebook.com Vai su Facebook
Per Diana. La Luna sopra il Cervo. Una serata alla scoperta della luna alla Palazzina di Caccia di Stupinigi - Venerdì 3 ottobre la Palazzina di Caccia di Stupinigi invita il pubblico a vivere una serata davvero particolare, tutta dedicata alla luna. Lo riporta mentelocale.it
“La Luna e le Mura”, serata sotto le stelle sulle antiche fortificazioni di Pisa - Osservazioni astronomiche in quota sabato 12 luglio con telescopi e visite straordinarie. Come scrive lanazione.it