Una rinascita nel bosco -Esplorando la sensibilità chimica multipla la mostra di Luca Tresoldi

Arezzo, 25 settembre 2025 – Dal 1 al 31 ottobre al Circolo artistico apre la mostra fotografica dal titolo UNA RINASCITA NEL BOSCO - Esplorando la Sensibilità Chimica Multipla di Luca Tresoldi. Una mostra itinerante che ha già toccato diverse importanti tappe in Piemonte e che ora è in Toscana - ad Arezzo tutto il mese di ottobre - fino poi a girare tutt'Italia. E' l'espressione artistica di un ragazzo malato di Sensibilità Chimica Multipla, malattia ambientale ancor poco conosciuta nel nostro paese e testimonianza di una storia profonda. Vi invito a leggere la cartella stampa in allegato e se vi fa piacere, Luca ed io saremo felici di incontrarvi in collegamento (perché la nostra malattia non ci permette di spostarci ed esporci alle sostanze normalmente presenti nell'ambiente). 🔗 Leggi su Lanazione.it