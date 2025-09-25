una perdita mai perdonata

Distinta Valeria Braghieri, quando avevo 23 anni, un’estate scommisi sul fatto che, tornare in vacanza con i miei, in un’isola dove avevo vissuto due anni, senza invitare la mia “morosa” di allora, mi avrebbe regalato un’estate spensierata tra amici e amiche e la mia metà avrebbe compreso, rivedendoci al rientro. Non che mi lasciai andare a baccanali o particolari azioni inpudiche, la mia ingenuità mi portò a perderla e non me lo sono mai perdonato. Diedi più importanza alle amicizie, perdendo di vista i sentimenti. ero giovane, alibi che mi concedo ripensandoci. Massimo Mormino Caro Massimo, la giovinezza è un alibi ma è anche una gran bella verità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

