Una nuova pediatra a Musile di Piave

Veneziatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 30 settembre la dottoressa Tiziana Guerrera, che svolge attività nell’ambulatorio di via Roma a Musile di Piave, cesserà l’attività di pediatra di libera scelta. La continuità dell’assistenza medica verrà garantita a tutti i bambini assistiti: da mercoledì 1° ottobre verranno iscritti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

