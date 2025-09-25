Una nuova palestra Virgin Active a Milano | 50 assunzioni ecco quando aprirà

Virgin Active Italia aprirà un nuovo club a Milano, nel quartiere Porta Vittoria, all’interno del complesso residenziale tra via Cena, via Cervignano, via Monte Ortigara e viale Umbria. L’apertura è prevista per l’inizio del 2026.Una struttura “Premium plus”La struttura, di categoria Premium Plus. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L’Antitrust ha multato la catena di palestre Virgin Active Italia per 3 milioni di euro per aver dato informazioni inadeguate sugli abbonamenti - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato per 3 milioni di euro la catena di palestre Virgin Active Italia per pratiche commerciali scorrette. Scrive ilpost.it

Virgin Active Italia, multa da 3 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette - Ai clienti non venivano date informazioni in merito al rinnovo automatico dell’abbonamento Roma, 18 giugno ... Come scrive quotidiano.net