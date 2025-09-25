Una notte ho fatto sesso infuocato con tuo marito | donna rovina il matrimonio a una sua cara amica

La posta del cuore di Jane O’Gorman, la consigliera sentimentale del Daily Star, ogni giorno è intasata di lettere di lettori e lettrici alle prese con le loro difficili relazioni, o problemi d’amore. Questa volta, la protagonista della storia è una donna che si è lamentata del comportamento invasivo di una cara amica durante il suo matrimonio. L’indiziata si è presentata alla cerimonia con un un abito bianco e ha fatto di tutto per mettere in imbarazzo la sposa. “Nonostante non fosse previsto un momento per i discorsi, lei ha deciso di prendere parola – ha detto la lettrice – ricordando momenti dimenticati della nostra adolescenza e soprattutto aneddoti e curiosità molto privati che mi hanno messo in imbarazzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

