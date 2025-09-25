Una notte ho fatto sesso infuocato con tuo marito | donna rovina il matrimonio a una sua cara amica
La posta del cuore di Jane O’Gorman, la consigliera sentimentale del Daily Star, ogni giorno è intasata di lettere di lettori e lettrici alle prese con le loro difficili relazioni, o problemi d’amore. Questa volta, la protagonista della storia è una donna che si è lamentata del comportamento invasivo di una cara amica durante il suo matrimonio. L’indiziata si è presentata alla cerimonia con un un abito bianco e ha fatto di tutto per mettere in imbarazzo la sposa. “Nonostante non fosse previsto un momento per i discorsi, lei ha deciso di prendere parola – ha detto la lettrice – ricordando momenti dimenticati della nostra adolescenza e soprattutto aneddoti e curiosità molto privati che mi hanno messo in imbarazzo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: notte - sesso
Nel podcast "Call Her Daddy", Charlize Theron ha parlato di amore, sesso e avventure di una notte: "L'ho fatto con un 26enne, fantastico"
Foto intime diffuse dopo una notte di sesso in un ristorante a Bogliasco, cinquantenne accusa un notaio
Notte di sesso dopo la cena con il medico e gli amici, poi le foto sul telefono del notaio finiscono online: la donna lo scopre dopo giorni
L'episodio è accaduto nella notte tra venerdi' e sabato scorsi nella Farmacia Graziosi di Villa Sesso all'interno del Centro Commercale Nova. I malviventi sono fuggiti con crica 5mila euro sottratti dal fondo cassa - facebook.com Vai su Facebook