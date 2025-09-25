Una Nessuna Centomila trasloca su Canale 5 con Amadeus Fiorella Mannoia e un ricco cast
Una Nessuna Centomila, giunto alla terza edizione, arriva per la prima volta su Canale 5 e nel Sud Italia. La sereta-evento, in onda nel 2024 su Rai 1, nella quale artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne, va in scena quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il cast di Una Nessuna Centomila 2025. Il concerto è in programma alle 21 di questa sera – giovedì 25 settembre – e sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5 (probabilmente a novembre). Diretto da Fiorella Mannoia, con la partecipazione di Amadeus (ha già condotto l’edizione Rai), sul palco di Napoli è atteso un ricco cast di cantanti e non solo: Annalisa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Una, Nessuna, Centomila a Napoli: la scaletta ufficiale del concerto condotto da Amadeus per Canale 5 - La terza edizione dell'evento benefico vede Amadeus alla guida e un cast stellare con Annalisa, Coez, Rkomi, Elodie, Francesca Michielin e molti altri sul palco di Piazza Plebiscito ... Come scrive movieplayer.it
