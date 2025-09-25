una nessuna centomila trasloca su canale 5 con amadeus fiorella mannoia e un ricco cast

Una Nessuna Centomila, giunto alla terza edizione, arriva per la prima volta su Canale 5 e nel Sud Italia. La sereta-evento, in onda nel 2024 su Rai 1, nella quale artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne, va in scena quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il cast di Una Nessuna Centomila 2025. Il concerto è in programma alle 21 di questa sera – giovedì 25 settembre – e sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5 (probabilmente a novembre). Diretto da Fiorella Mannoia, con la partecipazione di Amadeus (ha già condotto l’edizione Rai), sul palco di Napoli è atteso un ricco cast di cantanti e non solo: Annalisa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

