Una Nessuna Centomila gli artisti in concerto a Napoli contro la violenza sulle donne

25 set 2025

Da Elisa a Fiorella Mannoia, tutti gli artisti che si esibiranno sul palco in piazza del Plebiscito a Napoli per la terza edizione di Una Nessuna Centomila.  Svelato il cast del concerto Una Nessuna Centomila in programma questa sera in piazza del Plebiscito a Napoli. Sul palco ci saranno Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, . 🔗 Leggi su 2anews.it

