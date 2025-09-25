Una Nessuna Centomila a Napoli | la scaletta ufficiale del concerto condotto da Amadeus per Canale 5

La terza edizione dell'evento benefico vede Amadeus alla guida e un cast stellare con Annalisa, Coez, Rkomi, Elodie, Francesca Michielin e molti altri sul palco di Piazza Plebiscito Amadeus si avvicina a Mediaset dopo i risultati non brillanti su Nove. Dopo l'esperienza come giudice di Amici, il conduttore sarà protagonista della terza edizione del concerto benefico Una, Nessuna, Centomila, in programma stasera a Napoli. Accanto a lui Fiorella Mannoia, Presidente Onoraria della Fondazione, in una serata di musica e solidarietà che andrà prossimamente in onda su Canale 5. Amadeus e il suo avvicinamento a Mediaset L'ex conduttore di Sanremo continua a esplorare nuovi orizzonti professionali, segnando un significativo avvicinamento al gruppo Mediaset, dopo un periodo caratterizzato da risultati non particolarmente brillanti in termini di ascolti su Nove. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Una, Nessuna, Centomila a Napoli: la scaletta ufficiale del concerto condotto da Amadeus per Canale 5

