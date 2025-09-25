Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli | i cantanti al concerto evento

Va in scena oggi, 25 settembre 2025, in Piazza del Plebiscito a Napoli ‘ Una Nessuna Centomila ‘, il concerto evento contro la violenza sulle donne che vedrà la partecipazione di tantissimi cantanti e artisti del mondo dello spettacolo italiano. Giunto alla sua terza edizione il grande show arriva per la prima volta al Sud Italia e sarà trasmesso prossimamente in tv su Canale 5. Sul palco si alterneranno big della musica come Fiorella Mannoia, Elisa, Annalisa ed Elodie, anche con duetti inediti. Tra i personaggi che hanno risposto all’appello quest’anno Francesco Gabbani, Gigi D’Alessio e Rkomi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

