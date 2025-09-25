Una luce per scoprire i tumori | come funziona la bi-rifrangenza

Potrebbe essere davvero la rivoluzione in campo medico per quanto riguarda la ricerca e prevenzione dei tumori: scienziati del Consiglio nazionale delle ricerche di Napoli – l’Istituto per gli endotipi in oncologia, metabolismo e immunologia (Cnr-Ieomi) e l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti (Cnr-Isasi) hanno messo a punto una tecnica mai usata prima basata su un particolare sistema che "illumina" le cellule distinguendo quelle sane da quelle cancerose. Di cosa si tratta. Lo studio, pubblicato su Science Advances, spiega come funziona la tecnica della OloTomografia sensibile alla polarizzazione (Ps-Ht), un metodo totalmente "label-free", cioé in grado di analizzare le cellule senza la necessità di coloranti o marcatori chimici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una "luce" per scoprire i tumori: come funziona la bi-rifrangenza

In questa notizia si parla di: luce - scoprire

Addio luminosità diffusa, benvenuta luce frammentata… …pronti a scoprire il nuovo servizio Portrait Balayage che trasforma ogni look in un vero ritratto di luce? #demeral #portraitbalayage #haircolortrend #fw2526 #demeraltrainingcenter - facebook.com Vai su Facebook

Una "luce" per scoprire i tumori: come funziona la bi-rifrangenza - Una tecnica innovativa è in grado di distinguere le cellule sane da quelle tumorali: ecco la scoperta del Cnr Potrebbe essere davvero la rivoluzione in campo medico per quanto riguarda la ricerca e pr ... Secondo ilgiornale.it

Nuova truffa telefonica luce e gas con il finto operatore regionale: come funziona e come difendersi - Una nuova truffa telefonica nel settore luce e gas sta circolando in Italia e rischia di colpire numerosi utenti. Riporta notizie.tiscali.it