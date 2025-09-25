una hotels ultimo test a varese poi inizieranno le sfide che contano

Domenica alle 17 all’Itelyum Arena di Varese la Pallacanestro Reggiana disputerà l’ultima amichevole di questa preseason e affronterà l’ Openjobmetis. Il test (con i biglietti che sono in vendita sul sito ufficiale della Pallacanestro Varese e allo StoRE di piazza Prampolini) precederà il debutto casalingo in campionato contro Udine, in programma il 5 ottobre. La truppa di coach Priftis è alla ricerca di risposte importanti al pari dei tifosi che – con una settimana in più di lavoro – si aspettano di vedere qualche progresso rispetto alla scialba prestazione del ‘Q-Round’ con Anversa che, per la cronaca, è stata travolta dai turchi del Bursaspor (77-58) nella finale che metteva in palio l’accesso alla ‘Basketball Champions League’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

