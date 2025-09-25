Monte Argentario, 25 settembre 2025 – L’Argentario e la comunità di Porto Ercole in particolare piangono Piero Domenico Lubrano, da tutti conosciuto come “Nino la guardia”. Così, infatti, lo chiamavano da sempre i portercolesi e chiunque lo conoscesse. Uno dei vigili urbani più longevi del Comune di Monte Argentario, si è spento a 97 anni. Nino si era ritirato nel 1993, dopo aver servito con dedizione e serietà l’intera comunità, indossando per tanti anni la divisa di vigile e mettendo al primo posto la sicurezza e l’ordine sul territorio. È stato sempre un grande appassionato di pesca: il mare, per lui, rappresentava una seconda casa in cui trovava pace e soddisfazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una comunità unita nel lutto. E’ scomparso ’Nino la guardia’. Decano della Polizia municipale