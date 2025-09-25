Una collezione che unisce sport e couture con un caleidoscopio di colori

U n’ esplosione di colore pixelato invade la Milano Fashion Week, portando in scena l ‘estate futura immaginata da Fendi. La collezione Primavera-Estate 2026, disegnata da Silvia Venturini Fendi, è un inno alla leggerezza, un dialogo tra opposti che trovano un’armonia perfetta. In un set caleidoscopico concepito dall’artista Marc Newson, la maison romana presenta un guardaroba che fonde lusso privato, energia sportswear e una sensualità sussurrata, ridefinendo i confini dell’eleganza quotidiana con un tocco di vibrante e terapeutica ironia. Front row Milano Fashion Week PE26. guarda le foto Il guardaroba Fendi: lusso e sportswear. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una collezione che unisce sport e couture con un caleidoscopio di colori

