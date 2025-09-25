Una Città in Comune blocca il Consiglio comunale | Pisa interrompa i rapporti con Israele
Era stata annunciata in mattinata sui profili social di Una Città in Comune una comunicazione in apertura del Consiglio comunale di giovedì 25 settembre “a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio portato avanti da Israele, a sostegno della Global Sumud Flotilla e delle mobilitazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: citt - comune
La Città Metropolitana di Cagliari supporta, per l'anno scolastico 2025-2026, le famiglie degli studenti con disabilità con un contributo alle spese di trasporto. Il contributo, erogato tramite il Comune di residenza, viene calcolato in base al luogo di residenza e - facebook.com Vai su Facebook
Caserta, il Consiglio di Stato: «Parcheggio interrato da restituire al Comune» - Parcheggio interrato di piazza Carlo Borbone, per il Consiglio di Stato la struttura deve tornare immediatamente nella disponibilità del Comune. Si legge su ilmattino.it