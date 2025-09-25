Una Città in Comune blocca il Consiglio comunale | Pisa interrompa i rapporti con Israele

Era stata annunciata in mattinata sui profili social di Una Città in Comune una comunicazione in apertura del Consiglio comunale di giovedì 25 settembre “a sostegno del popolo palestinese e contro il genocidio portato avanti da Israele, a sostegno della Global Sumud Flotilla e delle mobilitazioni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it