Una catastrofe naturale simulata a Forlimpopoli nella nuova esercitazione della Protezione Civile
Un campo che si apre, tende che prendono forma, operatori e volontari al lavoro come se ci si trovasse davvero di fronte a un’emergenza. Non si tratta però di un evento catastrofico, ma di Forpeople 2025, l’iniziativa che sabato trasformerà l’area di assistenza di via Togliatti (angolo Via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Mark Ruffalo e l’appello per Gaza: «Questa non è una catastrofe naturale, è una catastrofe provocata dall'uomo. E il silenzio è complicità»
Dal 25 settembre al 24 ottobre presso il polo interbibliotecario di Ateneo. Un progetto che esplora le forme dell'immagine e dei media attraverso cui è stata rappresentata la catastrofe naturale in Calabria
